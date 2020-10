" Non vogliamo gli extracomunitari in quarantena nei pressi della scuola chiusa". Insorgono i residenti della Via Pier Santi Mattarella a Castelvetrano

del 2020-10-19

Protestano i residenti della via Pier Santa Mattarella. "Non vogliamo gli extracomunitari positivi al Covid in quarantena nei pressi della scuola chiusa, chiediamo che vengano trasferiti in apposite strutture", continuano alcuni dei presenti.

Per tenere sotto controllo la situazione sono intervenuti Vigili Urbani e Polizia Municipale. Intanto qualcuno ha provveduto a saldare il cancello per impedire l'ingresso dei migranti, nei giorni scorsi ospitati presso l'ex cementificio "Castelvetrano Selinunte" all'interno della struttura.