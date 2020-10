Niente quarantena dei migranti nell’ex scuola di via Pier Santi Mattarella. Triscina possibile destinazione

del 2020-10-20

Dopo le vibranti proteste di ieri dovute al possibile trasferimento in via Pier Santi Mattarella dei sei migranti positivi al Covid potrebbe esserci stato il ripensamento da parte del Sindaco che ha incontrato sul tema anche il Comandante della Polizia Municipale Marcello Caradonna. La scelta, seppur non ancora ufficiale, sembra essere caduta su un immobile sito a Triscina. Dalle prime indiscrezioni pare possano essere i locali della Chiesa la destinazione individuata.

Ieri sera nell’intervista realizzata dal nostro Direttore è stato espresso il malcontento e la preoccupazione da parte dei residenti e qualcuno aveva addirittura saldato l’ingresso per ostacolare le operazioni.