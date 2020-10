Idea cani di quartiere a CVetrano mantenuti grazie all'aiuto di sponsor. Obiettivo abbattere i costi

del 2020-10-22

L'assessore Irene Barresi ha fatto il punto della situazione sul randagismo in città e sui costi che affronta il Comune che sono molto elevati. Negli ultimi anni la situazione è migliorata ma i problemi di gestione non mancano.

Quanto spende ogni anno il Comune per il ricovero degli animali? Avete dei piani per provare a ridurre questi costi?

"La spesa ammonta a circa 200 mila euro all'anno. Pensare di abbattere da subito i costi di un numero così importante di cani non è semplice, per farlo occorrerebbe diminuire il numero, almeno dimezzandolo.

Le idee non mancano e spaziano da un'operazione di sterilizzazione attraverso campagne di sensibilizzazione, all'aumento dei cani di quartiere con l'aiuto da parte di sponsor per il loro matenimento, all'incentivazione delle adozioni, che ad oggi sono state possibili grazie all'Associazione OIPA che si prodiga per le adozioni al Nord. Insomma la cifra diminuisce se diminuisce il numero dei cani da accudire.

Nota stonata purtroppo è l'abbandono dei cuccioli, che avviene molto di frequente. Voglio ricordare che una grande aiuto arriva anche dai privati che si prendono cura dei cani abbandonati, però capisce bene che è un onere economico non indifferente.

A questo proposito vorrei fare un appello a tutti i supermercati del territorio, a cui sto mandando una mia lettera in cui chiedo di collaborare con le associazioni e con i volontari per rifornirli di croccantini, ovviamente in base alle loro disponibilità. Si potrebbe instaurare un rapporto di collaborazione a breve termine, sponsorizzando i supermercati che aderiranno all'iniziativa.

L'unica strada per cercare di diminuire i costi del canile sono a monte le sterilizzazioni, ma ci vorrà tempo. Per adesso le adozioni sono la via più sicura e certa. Un'altra iniziativa che purtroppo il covid ha fermato è stata la campagna di sensibilizzazione nelle scuole, con cui si vorrebbero organizzare degli open day al canile, ma tutto ciò per ora è impossibile ovviemente".