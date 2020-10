Tra broker e investimenti. Ecco come muoversi on line

di: Francesco Accardi - del 2020-10-22

(ph. Bassilo.it)

Per diventare esperti nel mondo dei mercati finanziari, c'è bisogno di prepararsi, magari attraverso una guida sul trading online . Forse anche utilizzandone più di una.

I broker online forniscono quasi tutto il supporto e l'assistenza necessari per le proprie attività d'investimento. Ma le basi generali vanno acquisite anche prima di predisporre un capitale, dedicato unicamente all'attività di trading.

La scelta della piattaforma da utilizzare è fondamentale. In generale i broker forniscono accesso sicuro ed in tempo reale al mondo trading. Sono gli intermediari che supportano le negoziazioni del trader, quindi spesso forniscono rapporti di ricerca, analisi dei prezzi e notizie sul mercato.

Attraverso un'unica piattaforma di trading è possibile acquistare o vendere azioni. Si può investire sulle criptovalute, sulle materie prime e su tanti altri tipi di strumenti finanziari. Sembra facile perchè basta possedere un conto per gli investimenti e avere una buona connessione internet.

Le piattaforme tra l'altro, consentono di operare ad alta velocità. Sono queste, fondamentalmente, la causa di una grande rivoluzione nel mondo del trading.

Scegliere il Broker online. E' possibile scaricare la piattaforma sul computer o sul cellulare e quindi occuparsi della propria attività di trader senza problemi. Eppure questo può avvenire solo nel momento in cui ci si sente pronti ad investire con soldi reali.

Prima bisogna:

● studiare e apprendere le basi

● capire quale può essere il broker più adatto

● scegliere su quale asset focalizzare la propria attenzione

● fare pratica con un conto demo (che spesso viene offerto gratuitamente).

Poi bisognerebbe anche iniziare a pensare: come si fa a diversificare il portafoglio di un trader? Questo sembra essere essenziale per avere maggiori possibilità di successo.

E' vero che il trading online può essere effettuato semplicemente aprendo un conto, ma non con qualsiasi broker. La piattaforma deve essere innanzitutto autorizzata e regolamentata. Questa è la prima cosa da controllare.

E' vero che per l'apertura di un conto possono bastare 15 minuti e il gioco è fatto. Ma bisogna essere sicuri che il broker prescelto fornisca i servizi necessari alla propria attività.

E' vero anche che si possono piazzare ordini di trading e cancellarli “a piacimento” comodamente da casa. Ma bisogna innanzitutto capire, per esempio, quali sono i tempi per la cancellazione dell'ordine.

E poi, questo avviene solo nel momento in cui si è certi di voler focalizzare l'investimento in un determinato settore: acquistare fondi? Vendere azioni? Bisogna sapere quali sono i rischi che si corrono.

Equilibrare rischi e vantaggi. Il broker deve facilitare le operazioni nel senso che dovrebbe fornire un servizio clienti attento alle richieste del trader (utente). Soprattutto bisogna controllare le note contrattuali, per capire quanto si dimostra chiaro nelle intenzioni di supportare l'attività del trader.

Alcuni siti pubblicizzeranno il trading online e le piattaforme attraverso la promozione di vantaggi come:

● Semplicità nelle operazioni

● Costi vantaggiosi

● Velocità nell'attività di investimento

● Minime possibilità di errore

● Monitoraggio costante.

Permettere ad un trader di avere un'esperienza “semplicemente positiva” significa innanzitutto ricordare all'utente che c'è bisogno di impegno, studio e concentrazione nella sua attività. Non è vero che chiunque può fare trading senza un'adeguata abilità per destreggiarsi nei mercati finanziari.

I costi sono probabilmente vantaggiosi rispetto alle modalità di trading tradizionale, ma bisogna tenere sempre presente che fare trading vuol dire acquisire e perdere capitale. Succede a tutti. La velocità nell'attività di investimento è possibile perché si può avere accesso ai mercati dallo smartphone. Ma la cautela nel prendere decisioni di un certo tipo richiede tempo.

Non è necessario avere fretta, anzi, sarebbe meglio puntare alla pazienza. Effettuare le transazioni commerciali da soli, significa essere trader esperti e le probabilità di errore diminuiscono in proporzione alla quantità di tempo dedicato non solo allo studio, ma anche all'aggiornamento costante, sulla situazione dei mercati e sui fatti che accadono nel mondo. Il monitoraggio costante dipende anche dal tipo di investimenti.

A volte sarebbe opportuno dimenticarsi del proprio investimento, se si è scelto di attuare strategie che portino risultati solo un certo tempo. Sono i classici obiettivi a lungo termine che vengono strutturati secondo determinati criteri. Per cui l'unica cosa da fare, a volte, è attendere saggiamente. In ogni caso un fattore da monitorare senza mai sottovalutarlo è quello emotivo. Per raggiungere il successo attraverso il trading bisogna prendersi cura di sé.