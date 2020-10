Per la ricorrenza dei defunti il cimitero resterà aperto? Fiorai preoccupati. Le dichiarazioni del Sindaco Alfano

di: Redazione - del 2020-10-21

Molti lettori si sono rivolti, con insistenza, alla Redazione per chiedere se il cimitero di Castelvetrano resterà aperto per la ricorrenza dei defunti il prossimo 2 Novembre. Anche i commercianti di fiori non sanno se effettuare investimenti per fornire l’utenza.

Abbiamo sentito il Sindaco, Enzo Alfano, che ha risposto: ”Il cimitero è aperto e salvo interventi ministeriali o regionali rimarrà aperto”. Bisognerà, quindi, attendere qualche giorno per avere eventuali decisioni regionali o statali.