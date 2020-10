CVetrano, il Sindaco Alfano sospende lezioni in presenza e chiede didattica a distanza per il plesso “Pardo - Capuana”

del 2020-10-19

Da domani e fino al giorno 25 lezioni in presenza sospese presso il plesso “Capuana - Pardo”. A prevederlo il Sindaco di Castelvetrano Alfano con un provvedimento indirizzato alla dirigente Vania Stallone. In particolare si inibisce lo svolgimento in presenza delle lezioni e si chiede lo svolgimento con modalità classica distanza. La decisione scaturisce dai recenti casi di Covid-19. Giorno 26, salvo ulteriori aggiornamenti, le classi potranno tornare a svolgere la didattica in presenza.