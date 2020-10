A CVetrano partono i corsi di formazione organizzati dal C.I.P.A. Prevista indennità giornaliera

di: Redazione - del 2020-10-21

Finalmente si è sbloccato l’annoso “Corsi si! Corsi no!”. Infatti, l’ente C.I.P.A. porta a conoscenza che sono stati finanziati una serie di corsi di formazione, tre dei quali si svolgeranno a Castelvetrano.

I corsi sono riservati a persone, di età compresa tra i 18 e 65 anni, in possesso della licenza media inferiore, per quanto riguarda i corsi di “addetto al giardinaggio e ort.” e “addetto sistemazioni aree verdi”; invece, per quanto attiene al corso di “tecnico per l’ambiente”, occorre essere in possesso del diploma di media superiore.

Per quanto concerne le iscrizioni e/o informazioni, ci si può rivolgere al numero 328-4783136, oppure, recandosi presso l’istituto “E. Medi” sito in via Tagliavia, chiedendo del prof. Abate, previo appuntamento, nelle ore pomeridiane (16,00 - 20,00).

Verrà riconosciuta una indennità giornaliera di € 4,00 e tutto il materiale didattico.

- Addetto alla sistemazione e manutenzione di aree verdi: ore 600

- Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura: ore 700

- Tecnico per l'ambiente- gestione e recupero del territorio: ore 900.

Requisiti dei destinatari:

Persone in età lavorativa in cerca di prima occupazione, disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata che al momento della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti o domiciliati in Sicilia,

- avere un'età compresa tra i 18 anni e i 65 anni compiuti,

- avere il titolo di studio minimo: diploma di Licenza Media o diploma di Scuola Media 2°.

In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.