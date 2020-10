Campagna olearia, l’Asp ai datori di lavoro: “Chiedere tamponi rapidi ai lavoratori”

di: Comunicato Stampa - del 2020-10-20

L'Amministrazione Comunale rende noto che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Trapani, con nota prot. 106170 del 20.102020, ha raccomandato tutti datori di lavaoro, impegnati nella campagna stagionale per la raccolta delle olive, di acquisire, prima dell'immissione al lavoro dei soggetti reclutati, un referto con esito di tamponi rapidi negativi come "garanzia per la ditta" per il lavoratore e per la salute pubblica onde prevenire la diffusione dei contagi da COVID 19.