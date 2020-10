(Video intervista) Pietro Tarantino è il nuovo allenatore della Folgore. Prende il posto di Bonino

di: Redazione - del 2020-10-21

Pietro Tarantino è il nuovo allenatore della Folgore. L’ex calciatore dei rossoneri prende il posto di Beppe Bonino che la scorsa settimana ha rassegnato le proprie dimissioni. Fortemente voluto dallo sponsor Vincenzo Onorio, Tarantino viene da una buona esperienza l’anno scorso nel campionato di Eccellenza con l’Oratorio San Ciro e Giorgio, con il quale è riuscito a conquistare una insperata salvezza.

“E’ una grande emozione per me ritornare a Castelvetrano. La Folgore non merita di stare così in basso in classifica. Il nostro sponsor ha grandi ambizioni, sicuramente alla squadra qualcosa manca e io sono qui per aiutarla a risalire. La squadra deve essere puntellata in ogni reparto, soprattutto in difesa e a centrocampo.

Il Presidente mi ha dato carta bianca per trovare i calciatori che ci mancano, l’ho visto molto motivato e abbiamo trovato l’accordo in un minuto. Nel giro di otto, nove giorni spero di poter rinforzare l’organico. Mi auguro che già domani possa arrivare qualche nuovo giocatore”.