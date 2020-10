Una panchina rossa nel ricordo di Daniela La Gumina. Parla il papà: "Mia figlia una donna solare che amava la famiglia"

di: Redazione - del 2020-10-23

Si svolgerà domenica presso il Sistema delle Piazze a Castelvetrano l'inaugurazione della panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, in memoria della tragedia avvenuta il 15 Marzo dello scorso anno quando Daniela La Gumina fu uccisa da sette coltellate sferrate dal marito il quale, a sua volta, si tolse la vita.

Il padre di Daniela, ha raccontato la volontà della nipote Aurora di far arrivare dalla Francia questa panchina rossa per ricordare la madre che era una accanita sostenitrice delle donne vittime di violenza.

“Daniela aveva deciso di separarsi dal marito, ma quando lui ha ricevuto la lettera dall’avvocato è andato in tilt. Mia figlia era solare, amava la famiglia e i suoi figli. Questa panchina è un segno per far capire agli uomini che non sono padroni delle donne. Le donne sono libere” dice il signor La Gumina.

Poi aggiunge: ”Ho perso anche mia moglie a Gennaio dell’anno scorso, in due mesi mi sono ritrovato da solo con i miei nipoti, Aurora e Francesco. Ho detto loro di non avere odio”.