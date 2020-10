Musumeci, in arrivo nuova ordinanza: didattica a distanza e locali chiusi alle 23

di: Redazione - del 2020-10-23

Una nuova ordinanza è pronta per essere firmata dal presidente Musumeci, dopo le indicazioni ricevute dal comitato tecnico scientifico. In seguito al forte innalzamento dei contagi, un po’ a malincuore ci si avvia, come consigliato dagli esperti verso una nuova stretta, a svantaggio dell’economia ma necessaria in questo momento.

La nuova ordinanza verterà su diversi punti:

Didattica a distanza per i ragazzi dal secondo al quinto anno di liceo per almeno tre settimane e uno screening di massa anche per il personale scolastico. Lo stesso dovrebbe valere per l’università.

La capienza dei messi di trasporto sarà ridotta del 50%.

Lo stesso Musumeci, ha parlato di una probabile limitazione degli ingressi in Sicilia per chi arriva dalle altre regioni.

I locali pubblici (ristoranti, pub) dovranno chiudere alle 23. Infine sarà coinvolto l’esercito qualora fosse necessaria la costruzione di ospedali da campo.

Intanto nella regione i contagi continuano a salire ed è scattata la quinta zona rossa dell’isola a Torretta (PA).