CVetrano, modifica alla circolazione stradale in via Seggio. Ordinata rimozione del divieto di accesso

di: Redazione - del 2020-10-23

Modifica temporanea della disciplina della circolazione stradale nella via Seggio.

Con apposita Ordinanza del Comandante della P. M. Marcello Caradonna, visto l’aumento dei veicoli pesanti (trattori agricoli, autocarri) che attraversano la via Seggio, la via delle Zagare e la via Tasso, in occasione della corrente campagna olearia, è stata ordinata la rimozione del il segnale di divieto di accesso installato all’intersezione tra la via Seggio e la via delle Zagare per i veicoli provenienti dalla Via Seggio in direzione Via Mattarella, fino al 30 novembre 2020.