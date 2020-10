Casi in aumento a Castelvetrano. Alfano" Non facciamoci prendere dal panico, ecco come comportarsi per recarsi al Cimitero"

del 2020-10-21

Nuovo videomessaggio del sindaco Enzo Alfano per comunicare gli ultimi aggiornamenti sui casi di Covid:"Vorrei portarvi a conoscenza dell'attuale situazione delle dei contagiati covid-19.Noi abbiamo 87 contagiati, è un numero che sembra destinato a crescere però è importante per non farsi prendere dal panico che tutti noi sappiamo che, tutti ad eccezione di due che sono ricoverati presso strutture sanitarie fuori da questa provincia, stanno a casa.Sono asintomatici. Dobbiamo prendere consapevolezza che il virus si è molto più vicino di quanto noi possiamo pensare dobbiamo tenere sempre mezzo alla nostra mascherina.

Voglio fare un riferimento alle tante richieste che mi pervengono in ordine alla chiusura o meno del cimitero per dire che intendiamo tenere aperto il cimitero nei quattro varchi, naturalmente si potrà entrare dopo che verrà misurata la temperatura, dovremmo farlo in maniera disciplinata, cercare gentilmente di non sostare tantissimo tempo all'interno proprio da evitare gli assembramenti "