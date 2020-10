CVetrano, impiegata di un ufficio comunale positiva al Covid. Disposta la chiusura

di: Redazione - del 2020-10-22

Caso di Covid-19 presso un ufficio del Comune di Castelvetrano sito nel Sistema delle Piazze. E' stata disposta l'immediata chiusura e, come da prassi, sarà effettuata la sanificazione dei locali.

Coinvolta una dipendente, asintomatica, che da qualche giorno si trova al Nord dove la stessa si è sottoposta ad un tampone risultato positivo.

La dipendente non ha contatti con il pubblico ed era andata fuori Sicilia per un piccolo intervento e come da prassi si è sottoposta a tampone. La positività dunque non è stata riscontrata a Castelvetrano da dove la signora manca da ormai una settimana.