Covid, due casi in più rispetto a ieri a CVetrano. Calano i positivi a Salemi. Ecco la situazione ad oggi

del 2020-10-23

Coronavirus, ecco la situazione dei positivi ad oggi in Provincia di Trapani. Totale casi 677 (ieri erano 634) così distribuiti:

Alcamo 148; Buseto Palizzolo 6; Calatafimi-Segesta 8; Campobello di Mazara 8; Castellammare del Golfo 22; Castelvetrano 95 (ieri erano 93); Custonaci 12; Erice 43; Favignana 8; Gibellina 1; Marsala 84; Mazara del Vallo 4; Paceco 5; Pantelleria 2; Partanna 3; Poggioreale 0; Salaparuta 1; Santa Ninfa 3; Salemi 22, Trapani 127; Valderice 22; Vita 3, San Vito Lo Capo 4; Petrosino 1.I ricoverati in terapia intensiva sono quattro. I ricoverati in terapia non intensiva sono 34 . I deceduti 23.