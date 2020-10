Nello Musumeci firmerà oggi la nuova ordinanza. Si inciderà su settori rilevanti della vita quotidiana

del 2020-10-23

Nello Musumeci firmerà oggi la nuova ordinanza."Dovendo incidere su settori rilevanti nella vita quotidiana delle persone, ritengo importante valutare con estrema attenzione i provvedimenti da inserire nella nuova ordinanza per limitare il diffondersi del contagio in Sicilia. Ecco perché, dopo una giornata intensa di confronto con gli esperti del Comitato tecnico scientifico e con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, mi sono preso 24 ore di tempo prima di adottare il nuovo provvedimento che conterrà limitazioni in alcuni settori, come gli istituti scolastici e il sistema dei trasporti, ma senza colpire le attività economiche. Oggi sentirò nuovamente il ministro della Salute per un ulteriore momento di condivisione delle proposte, in uno spirito di leale collaborazione tra Stato e Regione". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.