Domani l’ultimo saluto a Nanà Denaro. L’amico di tutti sempre vicino a chi aveva bisogno

del 2020-10-25

La tragica scomparsa del dottore Leonardo Denaro, ha fatto il giro del paese.Aveva 66 anni, era un medico ben voluto e amato non solo dai suoi pazienti, ma da tutti quelli che lo conoscevano per il suo carattere gioviale .Era un medico dentista, e la professione la svolse per parecchi anni, poi la decisione di fare il medico di base prestando servizio al Poliambulatorio di Lampedusa , per circa dieci anni. Svolse la professione anche alla Guardia Medica di San Vito, all’Ospedale di Salemi e anche al Pronto Soccorso di Castelvetrano, e per ultimo alla Guardia medica di Santa Ninfa.Amava il contatto con la gente, intorno agli anni 2000 fu anche assessore al personale della città e consigliere comunale in Forza Italia.Aveva il suo studio nella via IV Novembre.Quattro figli, una moglie che accudiva amorevolmente facevano del dottore Denaro una persona perbene. Esperto di campagna, questo per il medico era il periodo per parlare con lui delle olive, del prezzo dell’olio.Amava il calcio, da giovane era stato un buon attaccante e poi la Folgore che lui amava e di cui era stato anche medico per alcune stagioni soprattutto la domenica durante gli incontri casalinghi. Nonostante avesse qualche piccolo acciacco nella deambulazione non riusciva a stare lontano dai suoi pazienti ai quali elargiva oltre alle medicine del caso, quell’ottimismo innato che aveva.Quattro figli ,una moglie sempre al suo fianco e le sue estate nella sua casa estiva vicino a Marinella di Selinunte.Per lui la chiacchierata con gli amici,quando poteva era “sacra" ma di politica ultimamente non ne voleva più parlare dicendo sempre “ho già dato”.Va via un personaggio di Castelvetrano ,semplice alla mano che anche fuori dagli orari di ricevimento aveva sempre da dare qualche buon consiglio anche a chi lo fermava anche per strada. Domani ore 15:30 l'estremo saluto presso la Chiesa Madre