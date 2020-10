In ricordo di Daniela La Gumina inaugurata la panchina rossa nel Sistema delle Piazze. Presente la senatrice Leone e le Autorità Civili e Militari

del 2020-10-25

È stata inaugurata, alla presenza della senatrice Cinzia Leone, la panchina rossa voluta da Aurora Damiani per ricordare la mamma Daniela vittima del papà poi suicidatosi in una tragedia che ancora resta nel ricordo della comunità. Daniela La Gumina amava la vita ed era molto sensibile al tema delle donne vittime del femminicidio.Oggi l'inaugurazione alla presenza anche delle Autorità Civili e Militari, Vigili del Fuoco in rappresentante del padre di Daniela ex Vigile del fuoco