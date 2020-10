Musumeci contro il nuovo DPCM: "Chiederò deroghe al Governo"

di: Redazione - del 2020-10-27

Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha espresso il suo parere sul nuovo DPCM, definendolo come penalizzante nei confronti di una realtà che non ha toccato picchi di gravità raggiunti in alcune zone del Nord.

A destare perplessità, soprattutto, la chiusura alle 18 di bar e ristoranti e la chiusura di cinema e teatri, per i quali il Governo Regionale chiederà una deroga.

L’auspicio del Governatore è che il governo detti le linee generali lasciando alle regioni maggiore discrezionalità in base alle diverse situazioni territoriali.