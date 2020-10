Tra donazioni di vestiti e di alimenti. Un "viaggio" alla scoperta di una CVetrano laboriosa e solidale

di: Doriana Margiotta - del 2020-10-29

La nostra Redazione ha spesso raccontato il mondo del volontariato, ne abbiamo parlato ampiamente durante i mesi di lockdown e abbiamo sempre esaltato il lavoro e l'impegno di tutti i volontari che a vari livelli si sono sempre dedicati ai meno fortunati. Oggi vi vogliamo raccontare l'azione di volontariato di una realtà molto vicina al nostro territorio, quella della chiesa di Santa Lucia a Castelvetrano.

Il nostro caro Don Meli ne fu l'artefice, ma per fortuna, anche dopo la sua scomparsa, i volontari hanno continuato la sua opera di carità, occupandosi dei più bisognosi sempre con lo stesso affetto e dedizione da lui trasmesso.

Del loro operato ne abbiamo parlato con la signora Rosy Costa, che ci ha raccontato di come il loro "lavoro" non si sia mai fermato anche dopo il grande lutto che ha colpito non solo la comunità di Santa Lucia, ma tutta la nostra città.

Da quanto tempo si occupa di volontariato?

"Frequento la parrocchia di Santa Lucia da più di dieci anni. Sono stata conquistata dal carisma di don Meli e ho iniziato a fare catechismo. Fu proprio in quegli anni e precisamente nel 2013 che, per cercare di coinvolgere e far rimanere i ragazzi anche dopo la cresima, io , Carmela Tusa e suor Luisa, abbiamo deciso di creare il gruppo de "I ragazzi del Colibri', ovviamente con il supporto di Don Meli e che ormai sono una realtà importantissima per la nostra comunità.

Fare volontariato ti riempie la vita. Il grazie di una persona anziana o di una persona in difficoltà è la cosa più bella per chi come me aiuta gli altri. Sapere che un tuo gesto ha fatto stare bene un'altra persona ti riempie il cuore. La voglia di aiutare gli altri non sta solo nelle grandi manifestazioni, che in questi anni abbiamo organizzato, ma anche nei piccoli gesti quotidiani.

Don Meli diceva sempre "Basta donare un'ora alla settimana a qualcuno, moltiplicando questa ora per tante persone, si farebbe tantissimo per chi si trova in difficoltà". Credo che Don Meli abbia vissuto abbastanza a lungo da aiutare tanta gente e insegnare a noi come fare.

Ricordo che una volta entrai in crisi, perché volevo fare di più, ma gli impegni familiari mi limitavano e lui mi disse: "Ricorda che Dio ha voluto che tu fossi madre". Quelle parole per me furono di conforto e di grande forza."

Quali funzioni ha la Caritas ?

"La Caritas si divide tra quella alimentare e quella vestiaria. La Caritas alimentare esiste in tutte le chiese. Proviene dal banco alimentare attraverso le offerte private e i fondi della Diocesi e il deposito si trova a Cinisi. Inoltre se qualche fedele faceva una donazione in denaro, Don Meli la utilizzava per fare altra spesa da aggiungere a quella della caritas alimentare.

Per quanto riguarda quella vestiaria siamo rimasti gli unici. I vestiti devono essere donati in buone condizioni perché, come diceva sempre Don Meli, 'Chi dona, dona con amore. Chi riceve, riceve con dignità'.

Anche se a volte abbiamo trovato abiti strappati, macchiati e inutilizzabili. Degli indumenti se ne occupano le signore Caterina e Francesca, invece per quello alimentare se ne occupa la responsabile, la signora Nuccia.

Ogni giovedì queste signore smistano i vestiti per colore e misura. Vengono appesi agli stand per cercare di avere un po' di ordine. Se c'è da rammendare qualcosa, le signore portano a casa i vestiti per sistemarli. Oltre il vestiario, noi accettiamo anche lenzuola, coperte e piumoni. Il giovedi' pomeriggio avviene la distribuzione. Ormai conosciamo bene chi viene da noi e sono sia italiani che stranieri.

La signora Nuccia si occupa anche dei bambini da 0 ai 2 anni. Per chi deve partorire, prepara un borsone con tutto il necessario per la nascita, un piccolo corredino. Quando questo corredo per la nascita non serve più viene riportato spesso in parrocchia e sostituito con altri vestiti più grandi, fino ai due anni.

Per quanto riguarda la Caritas alimentare, quando arriva il camion, Maria, Baldo e Salvatore si occupano di sistemare il carico e lo selezionano in sacchetti a secondo del fabbisogno di ogni famiglia. Se qualcuno non può venire a ritirarlo, a causa di problemi di salute, lo portiamo noi a domicilio.

Quando arrivava una famiglia nuova, che si era trasferita da poco a Castelvetrano e chiedeva il nostro aiuto, faceva un colloquio riservato con Don Meli, che cercava di raccogliere tutte le loro richieste per aiutarli nel modo migliore.

Oggi vorremmo continuare l'opera di Don Meli , creando un gruppo di ascolto coordinato da suor Luisa insieme a una equipe di cui fanno parte Nuccia, Giuseppe, Marika e Daniela. Mi auguro che si realizzi presto. Il supporto che daremo sarà a 360°, spirituale, materiale, pratico e medico. Il gruppo di ascolto vuole essere un aiuto alle famiglie, cercando di colmare tutte le differenze esistenti."

C'è qualche storia a lieto fine che ricorda con affetto?

"Da qualche tempo mi occupo della pagina Facebook della chiesa di Santa Lucia e ho riscontrato con grande piacere che la solidarietà è sempre maggiore. Qualche tempo fa, per esempio, una famiglia che si era trasferita da poco nella nostra città, aveva bisogno di un materasso.

Io pubblico questa richiesta sulla pagina e in poche ore ho ricevuto molte telefonate di aiuto. Sono stata felicissima del fatto che in poco tempo si fosse creata una rete solidale per questa famiglia in difficoltà.

Ricorda la storia di Ismaila a cui avevano rubato la bicicletta? Bene, il signor Lazzara, proprietario di un noto distributore di benzina, gli ha portato una bici nuova e ho voluto pubblicare la foto sulla nostra pagina facebook, perché è stato un gesto molto generoso e di esempio per molti.

Questi gesti ci fanno ricordare che il bene esiste. Il bene è più forte del male, ma il male fa più rumore. Le forme di volontariato sono tantissime e tutti possiamo fare qualcosa per il prossimo, anche con piccoli gesti.

Io ho la fortuna di avere una famiglia che mi sostiene e i miei figli fanno parte dei ragazzi del Colibrì. L'assenza di Don Meli ha spaesato i ragazzi, ma grazie all'aiuto di suor Elisa stanno reagendo bene. E' una donna straordinaria."

L'attività di volontariato della signora Rosy Costa e delle altre signore alla Chiesa di Santa Lucia è di grande aiuto per molte famiglie. Dovremmo ringraziare più spesso tutti i volontari che ogni giorno si prodigano per gli altri. Voglio ricordare che in piena pandemia sono stati di fondamentale importanza.La catena solidale è uno dei perni più importanti della nostra società.

Ringraziamo la signora Costa per la sua disponibilità e per avere ricordato insieme a noi Don Meli. Secondo la nostra Redazione, sarebbe una bella idea quella di scrivere la biografia di questo grande parroco, con le testimonianze e i ricordi di chi gli è stato vicino e forse già c'è qualche progetto in cantiere. La realizzazione di un libro a lui dedicato, non solo sarebbe un modo per ricordarlo e omaggiarlo, ma sarebbe di esempio per le future generazioni.

In foto sotto Rosy Costa