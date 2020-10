"Centesimi per vincere Polio e Covid-19". Al via campagna di raccolta del Rotary Club di CVetrano

di: Comunicato Stampa - del 2020-10-28

In occasione della Giornata Mondiale della Polio che ricorre il 24 ottobre di ogni anno, il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice ha invitato presso la propria sede i Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti delle città della valle ed i Sindaci di Castelvetrano, di Campobello di Mazara e di Santa Ninfa, al fine di renderli consapevoli e più sensibili sul tema della lotta alla Poliomelite, che il Rotary da anni conduce e sostiene nel mondo.

Durante l’incontro dedicato, la Presidente Anna Raineri ed il socio delegato Pietro Nastasi hanno presentato la campagna di raccolta fondi denominata “Centesimi per vincere Polio e Covid -19”, che consiste nella distribuzione di piccole bottiglie personalizzate, che invitiamo a riempire di centesimi; queste monetine quasi “inutili”, non più percepite come oggetto di valore, possono assumerne moltissimo se raccolte e destinate ad un unico grande progetto di solidarietà e di aiuto..

Sono state esposte agli Illustri rappresentanti delle istituzioni invitati ed intervenuti le campagne svolte negli anni ed i grandi risultati conseguiti, che hanno riscosso apprezzamento e condivisione.

Il Rotary International si batte da 30 anni per debellare la poliomelite nel mondo; insieme ai partner è riuscito ad immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini contro questo terribile morbo in 122 Paesi . I casi di Polio nel pianeta si sono ridotti del 99,9 per cento ed il Rotary non si fermerà fino a quando la malattia non sarà completamente eradicata per sempre!!

Il progetto guidato dalla Global Polio Eradication Initiative (Gpei) comprende oltre al Rotary, l’Unicef, il Centro statunitensi per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (Cdc), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Fondazione Bill & Melinda Gates e governi di tutto il mondo. Di strada ne è stata fatta dopo il primo progetto di vaccinazione nelle Filippine del 1979; oggi la polio rimane endemica soltanto in Afghanistan ed in Pakistan, perché il 25 agosto di quest’anno anche l’Africa è stata dichiarata Polio Free.

Se oggi dovessimo interrompere gli sforzi profusi finora, entro 10 anni la polio potrebbe tornare a paralizzare e rendere infelici milioni di bambini nel mondo. Non possiamo consentirlo!! Dobbiamo perseverare!!

In questo momento l’impegno del Rotary International, di tutti i Rotary club e del club Castelvetrano Valle del Belice è quello di continuare la sensibilizzazione presso tutte le comunità, per raccogliere la solidarietà ed il supporto necessario ad arrivare fino in fondo.

L’invito a partecipare alla campagna di raccolta fondi è rivolto a tutti!! A chiunque lo richiederà, il Rotary Club consegnerà le bottigliette da riempire di preziosi centesimi!!