Scontro in Via Vittorio Emanuele: coinvolti un'auto e una moto

di: Redazione - del 2020-10-28

Un incidente si è verificato in mattinata in via Vittorio Emanuele a Castelvetrano. G.S. di 56 anni, conducente di una moto si trovava all’incrocio tra la via Vittorio Emanuele e la via Marco Minghetti quando è avvenuto lo scontro con una Ford Focus, che ne ha provocato la caduta.

E’ intervenuto il 118 che ha trasportato G.S. in Ospedale per accertamenti. Intervenuti anche i Vigili Urbani. La strada è stata chiusa al traffico per circa mezzora.