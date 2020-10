Sistemi di videosorveglianza. Da Comune CVetrano richiesta di ammissione a finanziamento da oltre 400 Mila Euro

di: Comunicato Stampa - del 2020-10-28

Con deliberazione della giunta municipale n. 189 del 14/10/2020 l'Amministrazione ha presentato richiesta di ammissione a finanziamento per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza per l’attuazione della sicurezza urbana nel comune di Castelvetrano e nella frazione di Marinella e Triscina, per un importo complessivo di 416 mila euro.

Nella giornata di ieri si è svolta una riunione in videoconferenza con la Prefettura ed i Sindaci dei Comuni che hanno presentato il progetto.