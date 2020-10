Le opere dei bambini in concorso per il "Sarduzza Fest". Oltre mille i voti espressi

di: Comunicato Stampa - del 2020-10-28

Si è svolta in data 26/10/2020 la diretta facebook in merito alla valutazione delle opere, per il concorso UNA SARDINA IN MOSTRA. Sono pervenute 27 opere, tutte bellissime, realizzate con varie tecniche (video, sculture, poesie ecc), ed un opera fuori concorso.

Arduo è stato il compito della commissione composta da due membri del Comitato Genitori di Castelvetrano, e un membro esterno. La valutazione della commissione tecnica in busta chiusa e sigillata è stata consegnata in diretta facebook al Dott. Ignazio Monterosso, in rappresentanza del Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.

La coordinatrice del progetto Signora Lina Stabile esprime la sua soddisfazione per l’affluenza che sta registrando nelle votazioni on line che alla data odierna hanno raggiunto oltre i 1000 voti validi Le opere in concorso sono visionabili e votabili dal sito www.sarduzzafest.it sezione concorso.

Tutte le opere esprimono la creatività, la passione e la voglia di andare avanti che i bambini hanno e ci trasmettono nonostante il difficile momento storico. Un segnale di speranza per tutti noi.

Di seguito il link per visionare le opere realizzate: https://youtu.be/3Dxpzcr7kxw

La proclamazione del vincitore sarà annunciata in diretta facebook giorno 09/11/2020 Ringraziamo i bambini per i meravigliosi lavori, le famiglie e gli insegnanti che li hanno stimolati e supportati.

Basta cliccare MI PIACE sulla nostra pagina facebook SARDUZZA FEST per rimanere informati ed aggiornati per eventuali dirette , notizie, informazioni, eventi ecc che riguardano sia il concorso che l’intera manifestazione. Auguriamo a tutti i bambini un enorme in bocca alla “SARDUZZA” .