Tassa sui rifiuti 2020, a CVetrano bollette in distribuzione. Ecco cosa cambia rispetto agli anni passati

di: Redazione - del 2020-10-28

Sono state notificate a numerosi castelvetranesi, ad altri la consegna avverrà dei prossimi giorni, le bollette relative alla Tari 2020 dove si evidenziano degli aumenti rispetto all’anno scorso perché i costi del servizio di raccolta rifiuti sono passato dai 6.800.000 ai 7.400.00. Tale aumento tiene conto dell’aumentato costo di conferimento in discarica e dei maggiori servizi offerti dalla Ditta Sager - Eco Burgus.

Per le famiglie numerose non ci sono stati aumenti. L’incremento, invece, riguarda la quota fissa per le abitazioni più grandi e per le seconde case.

Le nuove tariffe oltre a prevedere un aumento della quota fissa prevedono altresì una diminuzione della quota variabile. Questo comporta un aumento delle tariffe per chi possiede case grandi e una diminuzione per le famiglie numerose.