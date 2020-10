Nuova sconfitta per la Folgore. Esordio amaro per Mister Tarantino

del 2020-10-27

Ancora una sconfitta per la Folgore, punita da un errore difensivo e dalle tante occasioni sciupate. Esordio amaro per Mister Tarantino. Una sconfitta immeritata quella a Monreale dove la squadra rossonera ha dimostrato voglia di cambiare pagina, ma purtroppo le assenze e i limiti di questa formazione non hanno permesso di agguantare quanto meno un pareggio che sarebbe stato meritatissimo.

Contento della prestazione, nonostante la sconfitta, lo sponsor della squadra Vincenzo Onorio che parla di una gara di carattere, sfortunata e con un portiere locale che ha parato l’imparabile, anticipando (se si giocherà ancora) l’arrivo di alcuni giocatori di esperienza.

La Folgore ha collezionato fino ad ora solo due pareggi in 6 partite, segnando appena una rete su rigore ad Agrigento, troppo poco per pensare di salvarsi. Troppi giocatori andati via senza che sia arrivato quel tanto atteso difensore o un centrocampista che possa illuminare la squadra e fare andare in rete gli attaccanti che hanno seri problemi a finalizzare.

Due sconfitte di seguito con squadre attualmente alla portata della Folgore, Marsala e Monreale, costituiscono un forte campanello di allarme.

Nel frattempo, con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm, tra i dilettanti, la Serie D sarebbe l’unico campionato a poter proseguire a porte chiuse. Il nuovo Dpcm, in vigore fino al 24 novembre, infatti, permette la continuazione solo degli eventi dello sport di vertice a livello nazionale, quindi tutta l’attività dall’Eccellenza in giù si dovrebbe fermare ma i vari comitati regionali hanno intenzione di spingere con il Governo per non fermare l'attività.