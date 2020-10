Inps, al via da oggi domande indennità Covid per alcune categorie di lavoratori

di: Comunicato Stampa - del 2020-10-27

Da oggi si può fare domanda all'INPS per l'indennità di 1000 euro per il Covid-19 destinata ad alcune categorie di lavoratori. La misura di sostegno, introdotta dal decreto-legge 104/2020, può essere richiesta da:

-stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

-stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;

-lavoratori intermittenti;

-autonomi occasionali;

-incaricati di vendita a domicilio;

-lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;

-lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;

-lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Per tutte le informazioni è disponibile un tutorial sul sito dell'INPS. Ci sono le indicazioni relative all’accesso, alla corretta compilazione della domanda e si può controllarne lo stato e l’esito, fino al pagamento.

Chi non deve rifare la domanda: Coloro che hanno già beneficiato di indennità Covid-19 e che rientrano nelle suddette categorie di lavoratori, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva, in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.

Chi deve fare domanda di nuovo o farla per la prima volta: Coloro che, invece, non hanno ancora presentato domanda per altre indennità Covid-19 o che hanno presentato domanda ma questa risulta “Respinta”, devono presentare una nuova domanda per l’indennità onnicomprensiva.