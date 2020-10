Santa Ninfa, da domani gli scuolabus comunali viaggeranno a capienza dimezzata

del 2020-10-27

Da domani gli scuolabus comunali viaggeranno a capienza dimezzata. La riduzione del 50 per cento dei posti a sedere è stata disposta per adeguarsi all'ordinanza emanata sabato scorso dal presidente della Regione per contrastare la diffusione dell'epidemia.

Tuttavia, precisa l'amministrazione comunale, il servizio verrà garantito prioritariamente agli studenti residenti nelle aree più distanti dai plessi scolastici e ciò per cercare di ridurre al minimo i disagi derivanti da una fase difficile in un periodo storico particolarmente complesso. (Nella foto, la scuola elementare