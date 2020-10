Trapani basket, sfuma la vittoria contro Ferrara. L'illusione svanisce

di: Francesco Accardi - del 2020-10-30

(ph. angap.it)

Un terzo quarto che fa la differenza, ma purtroppo per i tifosi di Trapani a favore dell’avversaria, ovvero Ferrara, che si è dimostrata davvero un osso duro da piegare. Per i siciliani una vittoria che sfuma con un po’ di delusione e anche qualche recriminazione.

Ferrara passa il turno

A Trapani non riesce l’impresa di espugnare l’MF Palace di Ferrara e subisce una sconfitta che permette ai padroni di casa di accedere, in pratica, al passaggio del turno nella Supercoppa. La squadra ferrarese inizia particolarmente bene il match, facendo leva soprattutto sulle iniziative di Ebeling, che dimostra fin dall’inizio un notevole feeling con il canestro.

Così, Ferrara scappa subito via con il +8 alla fine del primo quarto, 22-14. Nel corso del secondo parziale, Trapani cerca di limitare il più possibile i danni, ma è nella terza frazione che Ferrara fa ciò che vuole sul campo, volando addirittura a più di 21 punti. Una partita che sembra definitivamente morta e sepolta, ma che mette in mostra ancora una volta come non ci sia nulla di scontato e banale nella pallacanestro.

Sì, perché Ferrara al 30’ è avanti di 21 punti, 60-39 e sembra avere perfettamente il controllo del match. Trapani, però, si risveglia nell’ultima frazione, ha un sussulto di orgoglio che vuol dire essenzialmente rimonta. Un grande cuore per riportarsi addirittura sul -2 a pochi secondi dalla fine, azzerando di fatto tutto il gap accumulato nei precedenti tre quarti.

Ferrara infila un solo libero dalla lunetta con Panni e Trapani ha la grande chance di mandare tutti all’overtime, ma il tiro da tre punti di Renzi si spegne sul ferro e non concede tale possibilità alla squadra siciliana. Trapani ha bisogno di migliorare nella gestione del match, perché ha dei momenti ancora troppo altalenanti, ma comunque ha dimostrato grinta e orgoglio vendere, tornando addirittura in partita con la tripla del possibile pareggio dopo essere stata sotto di oltre 20 punti.

Le parole di coach Parente nel dopo-partita

Certamente soddisfatto della reazione che si è vista in campo nell’ultimo quarto coach Daniele Parente, che guida in panchina i ragazzi della 2B Control Trapani. Nell’ultima frazione di gioco, infatti, è scesa in campo una squadra decisamente combattiva e per nulla intenzionata a mollare, con Mollura sicuramente spina nel fianco della compagine ferrarese, avendo messo a referto ben 17 punti.

In fondo, anche Parente sottolinea come la sensazione fosse che l’impresa di vincere fosse alla portata. Ha fatto poi i complimenti a Ferrara, definendolo un avversario eccellente e di qualità, che ha creato non pochi grattacapi alla difesa della compagine siciliana, in modo particolare nel terzo quarto. Da evidenziare ancora una volta come ci sia un gap di condizione tra i senior, e nello specifico gli americani, e i giocatori più giovani. Serve più intensità negli allenamenti per arrivare tutti ad un livello soddisfacente e coach Parente lo sa alla perfezione.