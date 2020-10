Tra tecnologia e opportunità. Come sfruttare al meglio il proprio smartphone

di: Luca Beni - del 2020-10-30

Al giorno d’oggi, risulta davvero impossibile pensare di uscire di casa senza uno smartphone. Sì, perché il proprio dispositivo mobile è diventato uno strumento che può tornare utile per svolgere una molteplicità di operazioni e di attività, anche decisamente impossibili da immaginare solamente qualche decennio fa.

Proviamo a pensare, ad esempio, al gioco online che è stato completamente rivoluzionato anche grazie al lancio di smartphone sempre più potenti e in grado di supportare applicazioni dedicate al gaming. Giocare al casino con il telefono è assolutamente possibile e l’esperienza di gioco è sempre più fluida e pratica, al punto tale che nel 2019 è stato registrato il tanto atteso sorpasso degli utenti che puntano e scommettono da mobile rispetto a chi lo fa da computer.

Sfruttare al meglio la fotocamera

Si tratta di una tra le funzionalità maggiormente importanti e usate all’interno di un telefono cellulare. I produttori di smartphone, ormai, cercano in tutti i modi di mettere a disposizione una fotocamera sempre più di qualità, anche se in fin dei conti gran parte delle funzionalità integrate nella stessa non vengono usate da parte degli utenti.

Alzi la mano chi di voi ha usato almeno una volta l’HDR. Eppure, si tratta di una delle funzioni più utili da utilizzare in relazione alla fotocamera, visto che riesce a garantire sempre e comunque un’illuminazione ideale per ogni tipo di scatto. Una volta attivata questa modalità, infatti, a ciascuna porzione della foto verrà definito il contrasto più adatto, in maniera tale che gli scatti vengano bene anche quando si è in una posizione con il sole contro, oppure quando il cielo è particolarmente luminoso.

Attenzione anche a messa a fuoco ed esposizione, che nella maggior parte dei casi sono funzioni sfruttate in maniera assolutamente banale da tanti utenti. Prima di scattare la foto, un ottimo consiglio da seguire è quello di toccare sempre l’obiettivo con il dito e il quadrato che comparirà servirà proprio a mettere meglio a fuoco e a garantire una migliore illuminazione al contempo.

Suggerimenti utili per registrare i video

Esattamente come avviene per scattare le foto, anche in merito alla registrazione di filmati, sono tante le persone che non utilizzano diverse funzionalità che si trovano all’interno del proprio smartphone, semplicemente perché non le conoscono affatto.

Una di queste porta alla possibilità di girare video in slow motion. Ormai, la maggior parte degli smartphone presenti sul mercato offre la possibilità di svolgere una simile operazione tramite l’app Fotocamera. Ebbene, si tratta di filmati particolarmente belli dal punto di vista scenografico, dato che riesce a rallentare un fenomeno che di solito si svolge in modo molto rapido, consentendo di apprezzarne ogni dettaglio e particolare. Si tratta di video che, però, devono essere girati sempre in condizioni di notevole luminosità.

Un altro aspetto molto interessante su cui soffermarsi è certamente la dimensione dei video. Si tratta di quei file che vanno a occupare gran parte della memoria, vero? Ebbene, semplicemente modificando le impostazioni della fotocamera, si può ridurne la qualità, ma al contempo pure le dimensioni finali dei file che verranno salvati.