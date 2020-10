Partanna, dopo un matrimonio all'estero aumentati i positivi. Continuano i tamponi

di: Redazione - del 2020-10-30

Sale a 10 il numero dei positivi al coronavirus a Partanna, mentre in provincia si raggiungono picchi record. Tra i positivi e i sottoposti a tampone in questi giorni, un gruppo di cittadini rientrati da uno stato estero, dove si erano recati per un matrimonio.

L'altro ieri pomeriggio, si è reso necessario un intervento del 118, che ha prelevato uno dei contagiati per problemi respiratori.

Nella cittadina belìcina, dopo i casi legati al focolaio del ristorante “La Giummara” di Salemi, si erano registrati pochi casi, tant’è che la scorsa settimana il numero dei positivi era calato a 3. Ieri 15 sono stati i partannesi a sottoporsi a tampone.

Cresce la preoccupazione dei sindaci trapanesi, tra cui il sindaco di Partanna Nicola Catania, che in una lettera al presidente del Consiglio Conte e al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, secondo il GDS, hanno fatto appello per le attività economiche in crisi a causa delle disposizione dell’ultimo dpcm.