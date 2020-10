Nessun caso di positività. Fine della quarantena. Tornati tra i banchi i bambini del “Verga”

di: Redazione - del 2020-10-30

Fine della quarantena e nessun caso di positività tra i bambini dell' Istituto Verga, tornati tra i banchi di scuola.

Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato di due classi in quarantena, una sezione dell’infanzia e una classe 5°della scuola primaria, in seguito a due casi di positività riscontrati nelle stesse (clicca qui per leggere l'articolo).

Adesso, i bambini sono stati sottoposti al tampone che ha avuto esito negativo per tutti e sono tornati in classe.