Salemi, accessi contingentati al cimitero per la commemorazione dei defunti

di: Comunicato Stampa - del 2020-10-29

Accessi contingentati e orario continuato dalle 8 alle 17 al cimitero di Salemi in occasione dei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti. Un'ordinanza firmata dal sindaco, Domenico Venuti, prevede l'accesso massimo di cento cittadini per volta nella parte antica del camposanto e di altri cento in quella di più recente costruzione per le giornate del 31 ottobre, dell'1 e del 2 novembre.

In questi tre giorni, inoltre, il cimitero osserverà l'orario continuato e resterà aperto dalle 8 alle 17. L'accesso sarà consentito nel rispetto del distanziamento fisico, con l'obbligo di mascherina. I controlli all'interno del cimitero saranno effettuati dalla polizia municipale e dalla protezione civile comunale.

"La commemorazione dei defunti è un evento molto sentito in città e per questo abbiamo messo a punto un sistema di regole che consentirà a tutti di rendere omaggio ai propri cari ma ciò deve avvenire nella massima sicurezza e nel rispetto delle norme di contenimento dell'epidemia da Covid-19", afferma Venuti che poi rivolge un appello: "Il ricordo dei propri cari può essere onorato anche in altre giornate. L'invito per chi volesse recarsi al cimitero è di farlo sfruttando anche i giorni antecedenti o successivi all'1 e al 2 novembre".