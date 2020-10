CVetrano, dalla Giunta ok a progetto da oltre 700 Mila Euro per lavori al campo alternativo. Prevista partecipazione a bando ministeriale per finanziamento

di: Redazione - del 2020-10-30

La Giunta Municipale di Castelvetrano ha approvato il progetto "Lavori di ammodernamento e rigenerazione del campo di calcio “Franco Lombardo” sito in Via Tommaso Lucentini, per un importo complessivo di 770 Mila Euro.

Il Comune presenterà richiesta di finanziamento per 700 mila euro mentre i restanti 70 mila, ove finanziato il progetto, saranno a carico del Comune stesso.

Il progetto scaturisce dall’Avviso pubblico “Sport e Periferie” del fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione FSC 2014-2020) anno 2020, per la rigenerazione di impianti sportivi localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie urbane.

Tale avviso prevede che tutti i soggetti richiedenti possono presentare domanda di contributo per un solo progetto relativo ad interventi di rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del paese e nelle periferie urbane.