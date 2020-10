CVetrano sarà una città sempre più colorata. Approvato Regolamento sullo Street Art. Ecco cosa prevede

del 2020-10-31

Con la delibera n. 195 del 28 Ottobre è arrivato dalla Giunta l'ok al Regolamento comunale per le attività di Street Art suspazi pubblici e privati. L'obiettivo è quello di disciplinare le attività riguardanti la Street-Art in genere, espletata intutte le varie espressioni artistiche e realizzata con qualunque tecnica su spazi di proprietà delComune di Castelvetrano o messi a disposizione dai soggetti privati o pubblici diversidall’Amministrazione Comunale che ne autorizzano l’uso.

La realizzazione delle opere di Street Art sarà consentita su spazi di proprietà comunale o messi a disposizione da soggetti privati o soggetti pubblici diversi dal Comune specificatamente individuati.

Gli Enti diversi dal Comune, nonché i privati cittadini, potranno, altresì, mettere a disposizione proprispazi, presentando al Comune una apposita autorizzazione, debitamente sottoscritta dalsoggetto giuridicamente legittimato a disporre dello stesso, fornendo l’esatta ubicazione dello spazio messo a disposizione, possibilmente correlata da adeguata documentazione fotografica.

L’Amministrazione Comunale, attraverso l’emissione di bandi pubblici, individuerà i progetti da realizzare sugli spazi identificati. I progetti, saranno valutati da apposita commissione comunale esaminatrice, nominata secondo le vigenti norme di legge e regolamenti, che esprimerà un parere sulla qualità artistica, originalità e livello creativo del progetto

Gli spazi per la realizzazione di progetti artistici saranno individuati dalla Giunta Municipale, anche su proposta dei cittadini, previa verifica della destinazione urbanistica e vincolistica della zona dove ricade la parete individuata per la realizzazione dell’opera.

"La Street Art - ha dichiarato l'Ass. Cappadonna - ha come obiettivo quello di portare l'arte sotto gli occhi di tutti, così per i cittadini vi è la possibilità di poter godere gratuitamente della bellezza dell'arte a cielo aperto. Tanto colore, ma non solo, anche temi sociali, proteste, ricordi e argomenti di attualità vengono impressi sui muri delle città.

Oggi la street art è quotata nel mercato dell'arte ed è addirittura in grado di far crescere il valore di un immobile su cui si trova il murales di un artista famoso. Anche a Castelvetrano finalmente potremo godere di unesplosione dei colori!"