Giovani ed imprenditrici. Scommessa al femminile per Marina e Rossella. Domenica a CVetrano l'inaugurazione di "Mandala"

di: Doriana Margiotta - del 2020-11-05

Le imprese al femminile sono ormai una presenza stabile nell'ampio panorama economico italiano e si stanno ritagliando una buona fetta di mercato in svariati ambiti, anche se le difficoltà non mancano.

La pandemia ha rallentato tutto, ma non ha frenato il coraggio e la tenacia di due ragazze di Castelvetrano che hanno deciso di investire sul nostro territorio, aprendo un bellissimo centro estico: Rossella e Marina Marascia. Due sorelle che hanno investito sul loro futuro, grazie al loro impegno in questi anni nel diventare delle professioniste serie e molto preparate.

Rossella e Marina hanno studiato tanto e conseguito i diplomi professionali necessari, arrichendoli con molti corsi di specializazione nel loro campo. Ora sono pronte ad essere titolari del loro centro estetico Mandala, in via Redipuglia a Castelvetrano.

Il loro coraggio, in un perido così particolare e delicato, è un grande segno di riscatto per tutta la nostra comunità. Due sorelle unite da un unico sogno, quello di diventare due imprenditrici di successo nel loro campo.

Il Centro Estetico Mandala è un luogo molto accogliente e curato nei minimi dettagli, dove la clientela può rilassarsi e godersi i trattamenti estetici richiesti. Nel pieno rispetto di tutte le regole anti-covid, Marina e Rossella riceveranno previo appuntamento e con tutte le accortezze del caso, così da poter accogliere la loro clientela in piena sicurezza.

Il centro estetico Mandala sarà inaugurato domenica 8 novembre alle ore 16, alla presenza di don Rino Randazzo, che benedirà l'attività, e degli assessori Manuela Cappadonna e Irene Barresi che presenzieranno all'evento per sostenere questa nuova realtà imprenditoriale tutta al femminile.

Vogliamo ricordare che per questioni di sicurezza e per non creare assembramenti all'inaugurazione saranno presenti solo i familiari più stretti.

La nostra Redazione vuole esaltare l'impegno e la passione che Marina e Rossella Marascia hanno avuto nel volere con tutte le loro forze realizzare il loro sogno. Il loro coraggio in questo periodo è sicuramente una nota positiva per tutti noi.