Salemi, scende ancora il numero dei positivi. Ingressi contingentati per l’accesso al Cimitero

di: Redazione - del 2020-10-30

Covid-19, il numero dei contagiati a Salemi scende a 15. Il Sindaco Venuti: "Manteniamo però la massima attenzione: indossiamo sempre la mascherina, manteniamo le distanze e curiamo l’igiene delle mani. Si avvicinano i giorni dedicati alla commemorazione dei defunti: vi ricordo che abbiamo deciso di contingentare gli accessi (100 per la parte nuova e 100 per quella monumentale).

Vi invito quindi a osservare la massima attenzione e a sostare all’interno del cimitero soltanto per il il tempo strettamente necessario, dando così la possibilità a tutti di accedere. Vi invito inoltre a scegliere anche i giorni successivi all’1 e al 2 novembre per portare il vostro saluto ai defunti, in questo modo eviteremo un eccessivo afflusso nei giorni principali della commemorazione".