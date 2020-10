Donazione di mascherine e visiere da due aziende private ai reparti di Medicina e Pediatria

di: Redazione - del 2020-10-30

Una donazione di mascherine e visiere è stata effettuata nei confronti del reparto di Medicina e Pediatria dell'Ospedale di Castelvetrano da parte di diverse ditte private la Jdentalcare Sicilia e CSE, Centro spedizioni express, di Federica Filardo.

Il Dott. Gioia, responsabile del reparto di Medicina, ha dichiarato: "Ho il dovere di ringraziare il Dott. Calandrino, per questa donazione che si unisce alle visiere che abbiamo ricevuto tempo fa da parte del G 55 di Partanna. Riceviamo continuamente affetto, anche da parte dei pazienti”.