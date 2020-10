Obiettivo Città e la mancata svolta politica. Il dialogo politico con Alfano non è andato a buon fine

del 2020-10-30

Sembrava giunto il momento della svolta; sembrava potesse prevalere la maturità politica e il senso di responsabilità; sembrava che, in una situazione veramente difficile, complicata dalla pandemia, tutte le forze politiche, fossero chiamate a dare il proprio contributo in termini di idee, progetti e con il contributo di autorevoli uomini e donne.....appunto sembrava. Il sindaco dopo aver ufficialmente aperto a tutte le forze politiche di opposizione in Consiglio e dopo che tutti i gruppi consiliari hanno responsabilmente deciso di accettare l’invito, si è bloccato e ha fatto retromarcia.

Si è arroccato nella ricerca minimale di soluzioni pasticciate che hanno il sapore di inciuci poco lineari e comprensibili e che,tuttavia, non hanno trovato il riscontro di nessun gruppo consiliare.

Le motivazioni asserite in una riunione ufficiale della Conferenza dei Capigruppo da parte del sindaco hanno il sapore di un condottiero che ha vinto si una battaglia elettorale importante, il popolo è sempre sovrano,ma che ha perso la guerra della capacità amministrativa che non è fatta solo di numeri,che per inciso non ha più, ma di personalità, impegno ,competenza, visione, strategia,che sono miseramente venute meno quando molti dei suoi sodali della prima ora, gli assessori di peso e della svolta, hanno abbandonato la nave con dichiarazioni pesanti che in certi passaggi sulla intrasparenza sia "umana" che "amministrativa" alzano veli sulla onestà intellettuale e materiale che necessitano approfondimenti. I

ll sindaco ha perso una grande occasione di rilancio della propria attività amministrativa, con una condivisione e una forza maggiore data da tutte le forze politiche e vi ha rinunciato solo per rimanere in sella ed egoisticamente non ammettere il proprio fallimento politico ed amministrativo.

Le indicazioni date da tutte le forze politiche di opposizione, nessuna esclusa sono state, azzeramento della Giunta, in realtà già decimata in quanto si sono dimessi 4 assessori su sette; Giunta di alto profilo tecnico che con il supporto delle forze politiche avrebbe potuto ottenere soluzioni veloci ed adeguate ai bisogni della città; individuazione di grandi progetti da portare avanti e realizzare, con il rispetto dei punti salienti del programma del sindaco eletto ma integrato e migliorato con quelli di altre forze politiche.

Si era cominciato a ragionare anche su STABILIZZAZIONE PRECARI, SU SALVAGUARDIA DELL'OSPEDALE E DELL’EMERGENZA COVID 19, SU NUOVA VISIONE E SOSTEGNO AI COMPARTI DEL TURISMO E DELL'AGRICOLTURA, PIANO REGOLATORE GENERALE, quando il sindaco ,con motivazioni a volte contraddittorie e poco chiare ci ha invece comunicato che nominerà nei prossimi giorni due assessori di alto profilo( vedi la fine fatta dagli altri assessori di alto profilo) e che ha deciso di continuare a ricercare i numeri per la composizione della maggioranza in consiglio, senza specificare con chi e con quali modalità.

Obiettivo Città preso atto di quanto comunicato dal sindaco continuerà, quindi, in un percorso di opposizione critica e vigile sperando di fare questo percorso insieme alle altre forze politiche, con l’auspicio di poter sempre dare il proprio contributo alla crescita economico, sociale e politica della nostra città, così come accaduto nel caso della recente discussione in Consiglio sulle Tariffe della Tari (tassa sulla spazzatura) ma non preso in considerazione, pompate a dismisura e che oggi tanto rigetto e incomprensione stanno determinando nei cittadini tutti.

Di Simone Simona - Pres. di Obiettivo Città

Martire Calogero – Consigliere Comunale

Stuppia Salvatore – Consigliere Comunale

Viola Vincenza – Consigliere Comunale