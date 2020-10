Al via i lavori al porto di Selinunte. Ruspa in azione da stamane

del 2020-10-30

Sono iniziati questa mattina a Marinella di Selinunte i lavori finalizzati alla riqualificazione del porticciolo della borgata con fondi del Patto del sud per circa 700.000 Euro.

Così come aveva dichiarato lo scorso agosto l’Assessore regionale Marco Falcone al momento della consegna dei lavori, non si tratta di un intervento definitivo, che invece prevederebbe l'allungamento del porto, ma di alcune opere indispensabili per i pescatori come il dragaggio del fondale, il rifacimento della banchina di ormeggio lato terra crollata nel 2018 e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione.