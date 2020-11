Convegno show cooking a Sciacca. Il pane nero di CVetrano e le eccellenze belicine tra i protagonisti

di: Doriana Margiotta - del 2020-11-01

Negli ultimi anni la cucina ha avuto un grande seguito mediatico, mettendo sotto la luce dei riflettori non solo il risultato finale, ma anche il procedimento e la preparazione dei piatti. Vedere e capire i segreti dello chef è un valore aggiunto che arricchisce quel percorso che si conclude con la degustazione di piatti meravigliosi.

È chiaro che, oltre il contesto in cui si svolgono questi eventi, la figura di spicco è sicuramente quella dello Chef, che propone ricette sempre più originali e ricercate.

Sul nostro territorio, un protagonista indiscusso di questo mondo è sicuramente lo chef Sebastiano Leo, che da qualche tempo è anche fiduciario provinciale del Consorzio Buongiono Siciliano e che promuove e valorizza tutti i prodotti del nostro territorio, facendoli conoscere in tutto il mondo.

Qualche giorno fa lo chef ha partecipato ad uno show cooking, tenutosi durante un convegno a Sciacca, il cui tema principale è stato proprio la territorialità.

Come si è svolto il convegno a cui lei ha partecipato?

"Il convegno è durato tre giorni, 23/24/25 ottobre, all'interno dell'Hotel Club La Torre del Barone a Sciacca e il tema di questo convegno è stato la "Territorialità". Si è parlato di turismo nelle sue varie forme e ovviamente anche di quello enogastronomico.

È stato un evento internazionale, un progetto che ha visto la collaborazione straordinaria del gruppo Aereoviaggi, dell'Associazione dei discepoli des Escoffier il cui Presidente è lo chef Giovanni Lorenzo Motemaggiore, di Fijet, Federazione Internazionale Juornalistes e Ecrivains du Turism, il cui presidente è il dottore Giacomo Glaviano ed infine dell'agenzia Soleventi & Tour di Palermo, Presidente signora Laura Arcilesi, che spesso organizza questi tipi di eventi.

Dovevano partecipare chef da tutto il mondo, giornalisti specializzati e Tour Operator locali ed internazionali, ma all'evento hanno presenziato solo 50 persone perché a causa del periodo alquanto delicato, molti hanno deciso di non affrontare viaggi molto lunghi.

Lo show cooking è stato organizzato il venerdì. Sono intervenuti chef da tutta la Sicilia ed è stata l'occasione per confrontarci su varie tematiche culinarie. Inizialmente il mio ruolo doveva essere solo quello di presentare i prodotti tipici del nostro territorio: l'olio di oliva della cooperativa TerraMia, il pane nero di Castelvetrano, le olive Nocellara del Belice, il gambero rosso di Sciacca, i formaggi tipici del Belice e altri prodotti tipici.

Poi mi sono trovato a collaborare con lo chef Alessandro Petrillo nella realizzazione di un piatto particolare. Protagonista del piatto è stato il pesce sciabola, accompagnato da una tartare di gambero rosa di Sciacca, adagiato sul fette di pane nero di Castelvetrano. Abbiamo usato tutti i prodotti del territorio a km zero, ed è venuto fuori un piatto straordinario. (vedesi foto)

Ogni chef ha presentato un piatto, per esempio lo chef Rosciglione ha preparato "I Pupi di Zuccaru", la cui preparazione è veramente uno spettacolo per gli occhi.

Ci sono state circa 5/6 presentazioni, preparate rigorosamente dal vivo. L'equipe di Aereoviaggi ha ripreso tutto in diretta, trasmettendolo in tempo reale su uno schermo, così che il pubblico potesse assistere a tutti i passaggi per la realizzazione del piatto.

Al convegno era presente un produttore di canapa alimentare di Ragusa, che con la farina di canapa realizza una vasta gamma di prodotti: busiate, biscotti, pasta, tisane e addirittura anche il panettone. Sicuramente una novità assoluta per il territorio siciliano."

Quale è stato il suo ruolo?

"Sono stato chiamato in quanto fiduciario del Consorzio Buongiorno Siciliano, dove mi occupo non solo di promuovere i prodotti del territorio, ma anche di selezionare le aziende che vogliono far parte del Consorzio.

Tra l'altro mi fa piacere informare che i vertici del Consorzio sono stati a Milano con i responsabili del Ministero delle Attività Produttive perché è in progetto l'esportazione dei nostri prodotti tipici siciliani in tutti i paesi dell'Est, Unione Sovietica, e di altri paesi, dove c'è una grande richiesta. Sicuramente una grande soddisfazione per tutti noi, e che apre nuovi canali econominci importanti."

Quale è lo scopo di uno show cooking?

"Lo show cooking è un mezzo di aggregazione di tanti chef siciliani e non. Dove vengono presentati i prodotti tipici e tutte le novità del comparto Food. Tutti i piatti realizzati vengono fatti assaggiare, ma non si tratta di una competizione, non c'è nessun premio, in questa occasione è stato rilasciato un attestato di partecipazione. Il contesto dove si è svolto è veramente notevole, un orgoglio per il nostro territorio e meta per turisti provenienti da tutto il mondo.

Questi tipi di show saranno organizzati anche in altre parti d'Italia e del mondo, per far conoscere i prodotti tipici e promuovere un tipo di turismo così detto esperienziale. I progetti in cantiere sono molti, ma a causa del Covid si e' dovuto fermare tutto, ma sicuramente faranno parte dei nostri obbiettivi futuri."

I concetti di territorialità e di turismo esperenziale stanno sempre di più entrando a far parte del mondo del turismo internazionale. Affinché questi concetti si trasformino in realtà per il nostro territorio, ci vuole un grande impegno di chi è nel settore. E' una forma di turismo che dà la possibilità alle persone di conoscere un posto nei suoi vari aspetti: storia, cultura, cibo e ambiente.

La Valle del Belice è un territorio così florido, che questo tipo di turismo si svilupperebbe immediatamente. Farebbe conoscere al mondo le nostre bellezze culturali e darebbe lavoro a centinaia di persone. Il binomio cultura ed enogastonomia avrebbe un impatto economico straordinario.

Ringraziamo lo Chef Sebastiano Leo , per aver condiviso con la nostra Redazione un evento così importante, che ci auguriamo si ripeta presto. Grazie al suo impegno e a quello del Consorzio, auspichiamo che molti di questi progetti in cantiere si realizzino in breve tempo.