Svelati i tre nomi che entreranno nella Giunta Alfano. Ecco chi sono i nuovi Assessori

di: Redazione - del 2020-11-02

Sciolta la riserva sul toto assessori che questo weekend ha infervorato i castelvetranesi e la stampa. Il sindaco Alfano ha nominato i tre neo assessori, come aveva detto in un video venerdì scorso, in cui ha sottolineato la ferma volontà di mantenere l’identità politica del M5S e contestualmente il programma elettorale votato da quasi il 65% dei cittadini, alla luce delle consultazioni con le forze di opposizioni, che hanno chiesto l’azzeramento della giunta.

Giunta, che per altro, si è ridotta a 3 assessori su 7, dopo che prima aveva lasciato l’incarico alla cultura l’avv. Chiara Modica Delle Rose, in seguito Giovanni Parrino (che si occupava del sociale) e recentemente il prof. Maurizio Oddo (rigenerazione urbana) e Biagio Virzì (sviluppo economico).

Ad aggiungersi a Filippo Foscari (patrimonio, sport), Manuela Cappadonna (personale, polizia municipale), Irene Barresi (rifiuti, decoro urbano, canile), sono: l’arch. Numinato Davide Licari, l’avv. Filippo Pellitteri e l’ing. Antonino Siculiana di cui vi avevamo dato anticipazione qui https://castelvetranonews.it/notizie/?r=oXn

La redazione di Castelvetranonews ha raccolto informazioni sui tre assessori, per analizzare quali potrebbero essere le deleghe a loro affidate in base ai loro curriculum.

L’architetto Numinato Davide Licari era assessore designato per il candidato sindaco Aldo Rodriguez a Marsala, con la delega allo sviluppo economico. Che sia questa la sua delega anche a Castelvetrano? Numinato Licari, 51 anni, sposato, svolge la libera professione a Marsala. E’ un architetto e progettista comunitario, e vicepresidente di un’associazione senza scopri di lucro “Archiset Group” che fornisce servizi di consulenza ed assistenza tecnica di qualità per lo Sviluppo Locale sempre a Marsala.

Anche l’avv. Filippo Pellitteri, come Numinato Licari, ha in comune con l’ex assessore Oddo, l’essere pescato tra i candidati del M5S in altre città. L’avvocato è stato 2 volte candidato sindaco a Casteltermini sempre in quota M5S. Sposato, Pellitteri pratica la libera professione ed è esperto in consulenza UE, diritto civile, appalti, lavoro, europeo, internazionale e contrattuale, offre consulenza anche in lingua inglese e francese e porta avanti cause avanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quale potrebbe essere la delega per Pellitteri? Presumibilmente potrebbe prendere le redini del terzo settore, riprendendo in mano le delicate vicissitudini del sociale di Castelvetrano, dove le aveva lasciate Parrino.

Castelvetranese il terzo assessore, l’ingegnere Antonino Siculiana, che potrebbe andare ad occuparsi dei lavori pubblici e del piano regolatore, proseguendo il lavoro del prof. Oddo. Per le attività culturali, invece, sarà nominato, secondo quanto affermato dallo stesso sui social, come consulente a titolo gratuito il prof. Giuseppe L. Bonanno.

Numinato Davide Licari

Filippo Pellitteri

Antonino Siculiana