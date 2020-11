Ticket sanitari. Esenzioni prorogate al 31 Marzo. Ecco i requisiti

di: Francesco Graffeo - del 2020-11-04

(ph. tesoro.usb.it)

In considerazione dell’andamento della pandemia, gli attestati di esenzione ticket per condizione economica relativi alle categorie E01, E02, E03 ed E04, rilasciati a seguito di autocertificazione, validi sino al 31 marzo 2020 e prorogati al 30 giugno e al 31 ottobre 2020, sono ulteriormente prorogati al 31 marzo 2021 limitatamente agli assistiti per i quali permangono le condizioni di status e reddito autocertificate.

Lo ha disposto l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana con il decreto n. 983 del 30 ottobre 2020. L’assistito, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione. Un eventuale utilizzo improprio comporta l’applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.