Il Pd di Cvetrano resta all'opposizione. "Le trattative politiche di Alfano chiuse con approssimazione"

del 2020-11-01

Ieri il Sindaco Enzo Alfano ha fatto un punto a seguito della fine delle consultazioni con le forze politiche di opposizione. Un dialogo terminato ben presto e senza i frutti sperati. Una nota polemica di Obiettivo Città aveva già fatto intendere come l'interlocuzione non fosse andata a buon fine. Ieri il Sindaco Alfano ha rivendicato la volontà di non azzerare la Giunta così come richiesto dall'Opposizione anticipando che lunedì svelerà i nomi dei tre nuovi Assessori.

A esprimere la propria delusione anche il Pd e Uniti x Castelvetrano con una nota dal sapore polemico: "Il PD ed Uniti x Castelvetrano non si sono mai sottratti alle proprie responsabilità, tantomeno al confronto democratico.

Prendiamo atto che il Sindaco Alfano, motu proprio, ha avviato le trattative con le forze politiche presenti in consiglio comunale e quindi, con solerzia e approssimazione, le ha chiuse. Compete ai Cinque Stelle il Governo della città, a noi il compito di vigilare e suggerire proposte alternative.

Auspichiamo che il Signor Sindaco, già lunedi prossimo, possa completare la sua Giunta con le necessarie e opportune nomine. Il naturale luogo di confroto resta pertanto il Consiglio Comunale, ove continueremo ad esercitare una seria opposizione politica nel solo interesse dei cittadini. Valuteremo di volta in volta tutti gli atti attraverso un dibattito interno al nostro schieramento e di concerto con il nostro Gruppo Consiliare.

Sosteniamo come la Città abbia bisogno di stabilità di governo, lavoro, riassetto culturale e civile , sviluppo, legalità e solidarietà. Il PD e Uniti x Castelvetrano sono pronti ad intraprendere percorsi chiari, lineari ed intellegibili.

Abbiamo in animo lo sviluppo e la crescita per la nostra città che necessita, con urgenza , di risposte chiare e condivise, mirate a dare soluzioni ai problemi.

Per una Città Normale e Bella senza trucchi e scorciatoie. Il PD e Uniti x Castelvetrano non rinunciano alla propria identità progressista e riformista ed augurano un buon lavoro al Sindaco ed al meetup 5 stelle".