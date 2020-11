Toto Assessori a CVetrano. Tra smentite e rumors attesa per le tre nomine di Alfano

del 2020-11-01

Domani il sindaco di Castelvetrano renderà noti i tre nuovi assessori della sua Giunta. Questa decisione arriva dopo una serie di confronti con tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale che il sindaco ha voluto ringraziare anche attraverso un video ,per il loro contributo fattivo nell’interesse della città.

Non è passata la linea dell’azzeramento della Giunta con la nomina di nuovi sette assessori come voleva l’opposizione con Obiettivo Città in testa, che nei giorni scorsi ha fatto uscire un documento di dissenso verso l’operato del sindaco dopo le consultazioni con i partiti e forze politiche.

Chi saranno i nuovi assessori lo si saprà domani. Da voci di corridoio, si parla che due di loro sarebbero stati scelti fuori Castelvetrano per le loro specifiche competenze, mentre il terzo sarebbe di Castelvetrano e si parla di un ingegnere fuori dalla politica e si fa il nome di Antonino Siculiana.

Il Sindaco ha sempre detto che bisogna trovare solo professionisti altamente qualificati che possano dare un contributo alla vita di questa città.

“Non potevo stravolgere il consenso datomi dalla città, azzerando tutta la Giunta” dice il primo cittadino Resterebbero in sella gli assessori Irene Barresi, Manuela Cappadonna, Filippo Foscari da aggiungere ai tre nominativi di domani, restando ancora la possibilità al sindaco di potere completare la Giunta con un altro assessore.

Intanto Giuseppe Libero Bonanno ha smentito il suo ingresso in Giunta con una nota parlando di una possibile collaborazione a titolo gratuito come consulente esterno: “Nel ringraziare coloro che hanno espresso apprezzamento nei miei confronti, devo precisare (anche per tranquillizzare, invece, coloro che hanno subito ritenuto di esprimersi in maniera scortese, in particolare due leonesse da tastiera) che NON mi è stata proposta alcuna nomina di assessore comunale, né io sarei in condizione di accettarla. In un incontro con le Associazioni culturali di alcuni giorni fa, il Sindaco - che ringrazio molto - ha comunicato di avere intenzione di nominarmi consulente per le attività culturali.

Si tratterebbe, eventualmente, di un ruolo esclusivamente tecnico, e non politico, che poco si discosterebbe, come attività, da ciò che già da volontario faccio per la Biblioteca, il Museo e la promozione culturale in genere.