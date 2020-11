Salemi, frana in C/da Pioppo. Sindaco ordina sgombero di una abitazione

di: Redazione - del 2020-11-03

(ph. terra salem)

Il Sindaco di Salemi ha emanato un’ ordinanza di sgombero immediato di un’abitazione sita in C/da Pioppo e la messa in sicurezza di una parte del costone roccioso.

Lo scorso 11 settembre era stata accertata, da parte del personale dei Vigili del Fuoco, una frana in c/da Pioppo in prossimità del civ. 1012 con lo scivolamento a valle di una massa rocciosa, fermatasi a pochi metri dall’abitazione, che si era distaccata da una rupe, posta poco più a monte.

La massa rocciosa è stata ridotta e stabilizzata da parte dei Vigili del fuoco durante lo stesso intervento.

Tuttavia, a seguito del sopralluogo effettuato alla presenza di un esperto geologo, si è arrivati alla conclusione della presenza di una situazione di pericolo sino a quando non si procederà all’esecuzione di un intervento risolutivo da eseguirsi sulla rupe mediante imbracatura con rete e tiranti della stessa, gravemente fratturata, al fine di impedire lo sganciamento ed il rotolamento a valle di eventuali ulteriori blocchi.

Per tali motivi si è arrivati alla decisione di sgomberare l’immobile sino alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza della frana ed il ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.