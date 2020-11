Partanna, frutta martorana in dono alla casa dei Fanciulli Renda Ferrari. Sabato la donazione

di: Redazione - del 2020-11-03

Sabato 31 ottobre, i volontari del Corpo di Soccorso dell’Ordine di Malta- Gruppo Trapani hanno portato in dono ai bambini e ragazzi accolti nella casa dei Fanciulli Renda Ferrari di Partanna della frutta martorana, appositamente preparata e confezionata per loro dagli stessi volontari che, con la pasta di mandorle non hanno solo creato i tipici frutti che ne fanno un dolce tipico siciliano, ma, per i più piccini hanno voluto anche realizzare dei pezzi a forma di simpatici animaletti.

Questo dono ha fatto felice tutti gli ospiti della casa famiglia, ai quali i volontari hanno deciso, quest’anno, di dedicare parte del proprio impegno e che per i volontari stessi ha pure rappresentato un’esperienza dall’elevato carico umano ed emotivo.

In vista della lV Giornata Mondiale del Povero, che sarà celebrata il prossimo 15 novembre, il Cisom Gruppo Trapani sarà, inoltre, presente presso il punto vendita Eurospin di Partanna, tutti i giorni, dal 7 al 14 novembre, con un carrello destinato alla raccolta di generi alimentari, per aiutare chi oggi vive momenti di grande difficoltà.