Mercoledì momento di raccoglimento per la celebrazione a Castelvetrano della "Festa D'Unitá Nazionale "

del 2020-11-03

(ph. Baldo Genova)

L'amministrazione comunale di Castelvetrano, in occasione della giornata celebrativa dei defunti, della giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate commemora tutti coloro che con dedizione, fatica ed enormi sacrifici permisero di realizzare l'Unità d'Italia. Ad oltre un secolo da questi storici eventi questo anniversario ricorre in un anno particolare in cui sono profondamente mutate le nostre abitudini e le relazioni sociali. Sia questa occasione per ricordare e onorare degnamente la memoria dei Caduti su tutti i campi di battaglia e anche le numerose Vittime Civili. Le difficoltà di oggi non ci distolgono dal vivere questo momento con spirito unitario rivolgendo un rispettoso saluto alle forze armate che operano a tutela delle istituzioni democratiche e garanzia della sicurezza. Lunedì 2 novembre alle ore 11 ci sarà la celebrazione in memoria dei defunti presso il sagrato della Cappella del cimitero, a seguire omaggio ai caduti presso il monumento di Piazza Matteotti