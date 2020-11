Coronavirus, dal 4 novembre Cup chiusi al pubblico. Apertura riservata solo a chi prenota ‘Lo Sportello"

di: Comunicato Stampa - del 2020-11-02

Al fine di contenere il diffondersi del Covid-19 dato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi, da mercoledì 4 novembre 2020 gli sportelli Cup sul territorio rimarranno chiusi al pubblico.

L’apertura è garantita esclusivamente a chi effettua la procedura ‘PRENOTA LO SPORTELLO’.

I passaggi per attivare la prenotazione sono i seguenti: - Collegarsi al sito : www.asptrapani.it - Cliccare su “CUP ON LINE” o su ‘PRENOTA LO SPORTELLO’: comparirà una finestra con alcuni campi da riempire - Ad una mail indicata dall’utente, sarà inviato un codice di prenotazione Nel giorno e nell’ora indicati l’utente potrà recarsi nella sede CUP scelta, tramite l’inserimento della propria tessera sanitaria o del codice fiscale nel Totem dedicato al servizio, l’utente potrà prelevare il ticket e attendere la chiamata allo sportello. I tempi di attesa non superano i 9 minuti.

La decisione di chiudere gli sportelli al pubblico si inserisce in un più ampio piano di misure volte al contenimento del contagio da Coronavirus, e rappresenta un bilanciamento tra l’esigenza di rafforzare le misure di sicurezza sanitaria e garantire ai cittadini la fruizione dei servizi sanitari.