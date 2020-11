Alfano:" Grande senso di responsabilità da parte dei cittadini castelvetranesi, un grazie anche alla Croce Rossa"

del 2020-11-02

Si sono concluse le tradizionali giornate di visite ai nostri cari al cimitero. Il Sindaco ha speso parole di elogio per il senso civico dimostrato dai cittadini castelvetranesi:"Ringrazio i cittadini Castelvetranesi che con grande senso di responsabilità sono entrati nella Casa dei defunti, in maniera assolutamente rispettosa del luogo in cui si trovavano, tenendo conto dell’emergenza epidemiologica in atto. Ringrazio la Croce Rossa Italiana che ha controllato in maniera attenta gli ingressi per evitare di far creare pericolosi assembramenti. L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, in occasione della giornata celebrativa dei defunti , e della giornata dell’Unità Nazionale e delle forze Armate commemora tutti coloro che con dedizione, fatica ed enormi sacrifici permisero di realizzare l’Unità d’Italia."